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Центр Києва скували затори – де не проїхати (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 10:51
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У столиці вранці сталося кілька ДТП
У столиці 9 грудня паралізував рух
У столиці 9 грудня паралізував рух / Фото: Колаж: Сьогодні

Четвер у Києві традиційно розпочався із заторів. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 9 грудня

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Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі затори на проспекті Романа Шухевича.

Перед Північним мостом пробки
Перед Північним мостом пробки / Фото: Google Maps

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.

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Перед мостом Метро стоїть рух
Перед мостом Метро стоїть рух / Фото: Google Maps

Перевантажений автомобілями міст Патона. ДТП на бульварі Дружби народів

Корок від проспекту Соборності
Корок від проспекту Соборності / Фото: Google Maps

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Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

На проспекті Перемоги пробки
На проспекті Перемоги пробки / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

Набережно-Рибальська стоїть
Набережно-Рибальська стоїть / Фото: Google Maps

Крім цього, затори на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги поблизу станції метро "Університет", на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.

На Хрещатику пробки
На Хрещатику пробки / Фото: Google Maps

У Києві масштабний збій у роботі транспорту

Вранці 9 грудня у Києві трапився збій у роботі громадського транспорту. Деякі трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути з технічних причин. Про це повідомили у Київпастрансі.

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