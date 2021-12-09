Центр Києва скували затори – де не проїхати (карта)

Четвер у Києві традиційно розпочався із заторів. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 9 грудня
Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі затори на проспекті Романа Шухевича.
Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.
Перевантажений автомобілями міст Патона. ДТП на бульварі Дружби народів
Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Крім цього, затори на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги поблизу станції метро "Університет", на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.
У Києві масштабний збій у роботі транспорту
Вранці 9 грудня у Києві трапився збій у роботі громадського транспорту. Деякі трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути з технічних причин. Про це повідомили у Київпастрансі.
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