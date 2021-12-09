Центр Киева сковали пробки – где не проехать (карта)

В столице утром произошло несколько ДТП

В столице 9 декабря парализовало движение / Фото: Коллаж: Сегодня

Четверг в Киеве традиционно начался с пробок. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 9 декабря.

Реклама

Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Романа Шухевича.

Перед Северным мостом пробки / Фото: Google Maps

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Реклама

Перед мостом Метро стоит движение / Фото: Google Maps

Перегружен автомобилями мост Патона. ДТП на бульваре Дружбы народов.

Пробка от проспекта Соборности / Фото: Google Maps

Реклама

Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

На проспекте Победы пробки / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Набережно-Рыбальская стоит / Фото: Google Maps

Кроме этого, заторы на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы близ станции метро "Университет", на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

На Крещатике пробки / Фото: Google Maps

В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

Утром 9 декабря в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты по техническим причинам. Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Ранее мы писали: