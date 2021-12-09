Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Центр Киева сковали пробки – где не проехать (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 10:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице утром произошло несколько ДТП
В столице 9 декабря парализовало движение
В столице 9 декабря парализовало движение / Фото: Коллаж: Сегодня

Четверг в Киеве традиционно начался с пробок. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 9 декабря.

Реклама

Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Романа Шухевича.

Перед Северным мостом пробки
Перед Северным мостом пробки / Фото: Google Maps

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Реклама

Перед мостом Метро стоит движение
Перед мостом Метро стоит движение / Фото: Google Maps

Перегружен автомобилями мост Патона. ДТП на бульваре Дружбы народов.

Пробка от проспекта Соборности
Пробка от проспекта Соборности / Фото: Google Maps

Реклама

Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

На проспекте Победы пробки
На проспекте Победы пробки / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Набережно-Рыбальская стоит
Набережно-Рыбальская стоит / Фото: Google Maps

Кроме этого, заторы на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы близ станции метро "Университет", на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

На Крещатике пробки
На Крещатике пробки / Фото: Google Maps

В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

Утром 9 декабря в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты по техническим причинам. Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 170

заболело за неделю в Киeвe

-6%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять