Центр Киева сковали пробки – где не проехать (карта)

Четверг в Киеве традиционно начался с пробок. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 9 декабря.
Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Романа Шухевича.
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.
Перегружен автомобилями мост Патона. ДТП на бульваре Дружбы народов.
Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме этого, заторы на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы близ станции метро "Университет", на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.
В Киеве масштабный сбой в работе транспорта
Утром 9 декабря в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Некоторые трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты по техническим причинам. Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
- Под Киевом, неподалеку от села Лютеж Вышгородского района, разбили суперкар "ламборгини".