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День Києва. Де в столиці перекриють дороги – список вулиць

30 травня, 07:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У центрі столиці громадський транспорт змінить свої маршрути – які вулиці будуть перекриті

/ Фото: Сьогодні

На День Києва, 30 травня, у столиці перекриють центр міста. Обмеження руху введуть через "Пробіг під каштанами". По шляху його проходження буде заборонений рух транспорту з 07:00 до 15:00 неділі.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух буде заборонено за маршрутом:

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  • Майдан Незалежності;
  • вулиця Хрещатик;
  • вулиця Велика Васильківська;
  • вулиця Саксаганського;
  • вулиця Антоновича;
  • вулиця Жилянська;
  • вулиця Шота Руставелі;
  • вулиця Велика Васильківська;
  • вулиця Хрещатик;

Поки буде проходити "Пробіг під каштанами" наземний громадський транспорт змінить свої маршрути.

Як відомо, в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Ми писали, куди можна піти в цей день.

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