День Києва. Де в столиці перекриють дороги – список вулиць

/ Фото: Сьогодні
На День Києва, 30 травня, у столиці перекриють центр міста. Обмеження руху введуть через "Пробіг під каштанами". По шляху його проходження буде заборонений рух транспорту з 07:00 до 15:00 неділі.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Рух буде заборонено за маршрутом:
- Майдан Незалежності;
- вулиця Хрещатик;
- вулиця Велика Васильківська;
- вулиця Саксаганського;
- вулиця Антоновича;
- вулиця Жилянська;
- вулиця Шота Руставелі;
- вулиця Велика Васильківська;
- вулиця Хрещатик;
Поки буде проходити "Пробіг під каштанами" наземний громадський транспорт змінить свої маршрути.
Як відомо, в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Ми писали, куди можна піти в цей день.