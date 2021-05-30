День Києва. Де в столиці перекриють дороги – список вулиць

У центрі столиці громадський транспорт змінить свої маршрути – які вулиці будуть перекриті

/ Фото: Сьогодні

На День Києва, 30 травня, у столиці перекриють центр міста. Обмеження руху введуть через "Пробіг під каштанами". По шляху його проходження буде заборонений рух транспорту з 07:00 до 15:00 неділі.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух буде заборонено за маршрутом:

Майдан Незалежності;

вулиця Хрещатик;

вулиця Велика Васильківська;

вулиця Саксаганського;

вулиця Антоновича;

вулиця Жилянська;

вулиця Шота Руставелі;

вулиця Велика Васильківська;

вулиця Хрещатик;

Поки буде проходити "Пробіг під каштанами" наземний громадський транспорт змінить свої маршрути.

Як відомо, в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Ми писали, куди можна піти в цей день.