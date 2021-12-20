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Додому за тисячу гривень? Таксі в Києві різко здорожчали через снігопад – актуальні ціни

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 19:13
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Перевізники більш ніж вдвоє підвищили ціни на таксі через значне погіршення погоди
Таксі пояснюють зростання цін різким підвищенням попиту.
Таксі пояснюють зростання цін різким підвищенням попиту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 20 грудня в Києві утворився транспортний коллапс. Снігопади паралізували рух на більшості вулиць. Через це ціни на таксі в столиці різко підскочили вгору.

Такі дані показують мобільні додатки різних перевізників.

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Вартість таксі в Києві

Зокрема, ціна таксі з правого на лівий в популярних таксі-сервісах коливається від 490 до 850 гривень. Ціна залежить як від місця посадки, так і від рівня комфорту автомобіля.

Натомість, з Оболоні на Хрещатик можна доїхати за 500 гривень. Перевізники під ціною на проїзд пояснюють таку вартість тим, що "попит завищений".

Ціни з центру до ВДНГ також стартують від 500 гривень. При тому, що у звичайні дні вартість однієї поїздки коливається в межах 200-250 гривень.

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Актуальні ціни на таксі в Києві. Фото: скріншоти

Затори в Києві

Станом на вечір 20 грудня у столиці утворилися затори на більшості доріг.

Лівий берег: рух затруднений на Броварському проспекті, а також Харківському та Бориспільському шосе.

Правий берег: затори скували проспект Перемоги, Степана Бандери та Набережне шосе.

Крім того, складно проїхати на бульварі Дружби Народів, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, Любомира Гузара, Великій Житомирській, Набережно-Рибальській, Полярній.

Мости: рух ускладнений на Південному, Північному, Дарницькому та Шулявському.

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