Де застрягли мільйони? Ми дізналися, хто залишив сотні водіїв Києва без зарплат

Водіям тролейбусів, трамваїв, автобусів, контролерам, співробітникам трамвайних та тролейбусних депо не платять вже два місяці

Гроші на зарплату виділили / Колаж "Сьогодні"

Співробітникам комунального підприємства "Київпастранс" два місяці не виплачують зарплату. Сайт "Сегодня" звернувся до КМДА з інформаційним запитом, у якому попросив пояснити причину невиплати зарплати працівникам підприємства.

Гроші є

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА на інформаційний запит сайту "Сьогодні" повідомили, що фінансування на зарплати для "Київпастрансу" виділено. Але чомусь грошей не дають людям уже два місяці, у департаменті не відповідають. Як і не пояснюють, коли водіям виплачуватимуть зароблені гроші.

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У листі департаменту транспортної інфраструктури КМДА зазначено, що до щомісячного плану з бюджету міста Києва виділено 166,6 мільйона гривень.

"Бюджетні кошти для КП "Київпастранс" можуть бути спрямовані на такі статті видатків: оплату роботи персоналу, відрахування на соціальні заходи, електроенергію, паливно-мастильні матеріали та інші експлуатаційні матеріали. А також на технічне обслуговування, ремонт, купівлю рухомого складу, обладнання та оснащення необхідного для надання послуг з перевезень, постійні та інші витрати, передбачені законодавством", – повідомляє сайт "Сьогодні" у своїй відповіді перший заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий.

Питання вирішать найближчим часом?

У свою чергу гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко написав на своїй сторінці у соціальних мережах, що в останні тижні кожен робочий день традиційно починається з вирішення питання виплати заробітної плати працівникам та відправки запитів до відповідних установ з проведення платежів.

"Хочу запевнити всіх, що питання заборгованості із зарплати перебуває під контролем керівництва міста і буде вирішено найближчим часом", – написав Дмитро Левченко.

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Тим часом звичайні водії, які змушені жити практично вже два місяці, вимагають від чиновника виплатити зарплату за січень, аванс за лютий і компенсацію.

Українським військовим підвищать зарплату

Уряд з 1 березня збільшує зарплативійськовослужбовцям Збройних Сил. Виплати військовослужбовцям Збройних сил буде підвищено на 30% з 1 березня 2022 року.

Водночас нацгвардійцям та військовим Держприкордонслужби з початку весни мають збільшити зарплати на 20% проти початку року.

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