Графік роботи Київського метрополітену змінили через футбольний матч

Можливе обмеження на вхід трьох станцій – "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого"

Роботу метро продовжать на годину / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 2 на 3 листопада у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Барселона" (Барселона, Іспанія), роботу Київського метрополітену буде продовжено на годину.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

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"Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що початок гри о 22:00.

Як працює Київський метрополітен у "червоній зоні"

З учорашнього дня у столиці посилили карантин. Підземка вже офіційно заявила про необхідність вакцинації чи негативного ПЛР-тесту пасажирам для проїзду.

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Метрополітен працюватиме у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

"Порушники карантину мають платити штрафи", – повідомили у метрополітені.

Повний список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест; З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1-го до 11-го класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації; Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест; Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу; Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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