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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

График работы Киевского метрополитена изменили из-за футбольного матча

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 ноября, 14:07
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Возможно ограничение на вход трех станций – "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"
Работу метро продлят на час
Работу метро продлят на час / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь со 2 на 3 ноября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Барселона" (Барселона, Испания), работа Киевского метрополитена будет продлена на час.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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"Возможно ограничение (закрытие) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", – говорится в сообщении.

Отметим, что начало игры в 22:00.

Как работает Киевский метрополитен в красной зоне

Со вчерашнего дня в столице ужесточили карантин. Подземка уже официально заявила про необходимость вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажирам для проезда.

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Метрополитен будет работать в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

"Нарушители карантина должны будут платить штрафы", – сообщили в метрополитене.

Полный список новых ограничений в столице

  1. Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест;
  2. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1-го по 11-й класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации;
  3. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест;
  4. Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала;
  5. Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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