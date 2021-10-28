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Смарагди та сапфіри. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали пенсіонерку з кілограмом коштовностей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 13:37
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Київською митницею складено протокол про порушення митних правил
Вартість вилученого наразі невідома
Вартість вилученого наразі невідома / Фото: Колаж: Сьогодні

12 діамантів та 171 ювелірний виріб – вилучили у пенсіонерки у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Жінка 1951 року народження поверталася додому з Індії транзитом через Катар.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

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Там були – сережки, пусети, браслети, намисто та інші прикраси з білого золота та срібла з дорогоцінним камінням – сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами та іншими каменями різних форм, відтінків та розмірів.

"Митники оглянули особисті речі та багаж авіапасажирки за допомогою технічних засобів. Саме так і було виявлено пакети з ювелірними виробами, які були у валізі громадянки. Зі слів жінки, ці прикраси передала її дочка для своїх друзів в Україні", – йдеться у повідомленні.

Що їй загрожує

Виявлені прикраси виготовлені з дорогоцінних металів та каміння, а отже коштують значно більше встановленої законодавством суми (у 1 000 євро норми перевезення громадянами товарів в авіаційних пунктах пропуску, що не оподатковується).

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Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Вартість вилученого буде визначена додатково, але вже зараз можна сказати, що вона становитиме не одну тисячу доларів США.

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