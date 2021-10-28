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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Изумруды и сапфиры. В международном аэропорту "Борисполь" задержали пенсионерку с килограммом драгоценностей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 13:37
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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил
Стоимость изъятого пока неизвестна
Стоимость изъятого пока неизвестна / Фото: Коллаж: Сегодня

12 бриллиантов и 171 ювелирное изделие – изьяли у пенсионерки в международном аэропорту "Борисполь". Женщина 1951 года рождения возвращалась домой из Индии транзитом через Катар.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Там были – серьги, пусеты, браслеты, бусы и другие украшения из белого золота и серебра с драгоценными камнями – сапфирами, рубинами, изумрудами, топазами и другими камнями разных форм, оттенков и размеров.

"Таможенники осмотрели личные вещи и багаж авиапассажирки с помощью технических средств. Именно так и были обнаружены пакеты с ювелирными изделиями, находившимися в чемодане гражданки. По словам женщины, эти украшения передала ее дочь своим друзьям в Украине", – говорится в сообщении.

Что ей грозит

Обнаруженные украшения изготовлены из драгоценных металлов и камней, а значит стоят значительно больше установленной законодательством суммы (в 1 000 евро не облагаемой налогом нормы перевозки гражданами товаров в авиационных пунктах пропуска).

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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость изъятого будет определена дополнительно, но уже сейчас можно сказать, что она составит не одну тысячу долларов США.

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