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Київ після першого снігу паралізували затори (мапа)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 листопада, 18:56
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Місто потихеньку засипає снігом – автомобілістам складно діставатися сьогодні додому
У столиці негода - утворилися пробки
У столиці негода - утворилися пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві після першого снігу традиційно утворилися пробки. Найскладніша ситуація зараз у центрі, також не просто виїхати з правого берега на лівий.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті стоїть рух.

На Броварському проспекті пробка
На Броварському проспекті пробка / Фото: Google Maps

Затор також на Євгена Сверстюка та Дніпровській набережній.

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Правий берег. Тут ситуація гірша. Корок на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.

Теремками складно проїхати
Теремками складно проїхати / Фото: Google Maps

На Теремках у бік Голосіївської – проїхати важко.

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Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Проспект Перемоги "коштує"
Проспект Перемоги "коштує" / Фото: Google Maps

На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

Оболонь вся "червона"
Оболонь вся "червона" / Фото: Google Maps

Центр. Корки – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі ситуація найгірша
У центрі ситуація найгірша / Фото: Google Maps

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть досягати 25 і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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