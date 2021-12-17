Київ стоїть через великі затори – де не проїхати (карта)

На деяких ділянках затруднений рух через ДТП

У Києві величезні затори на дорогах. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 17 грудня вулиці Києва скували великі затори. Наразі рух транспорту затруднений.

Де не проїхати у столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Де затори у Києві?

У столиці утворився великий затор через дві аварії на бульварі Дружби Народів. Також рух затруднений на бульварах Шевченка та України, та на Набережному шосе.

До того ж, на проспекті Бандери також сталися дві ДТП та з'явився затор. Важко проїхати на вулиці Олени Теліги та Голосіївському проспекті.

Великі затори також утворилися на Броварському проспекті біля метро "Чернігівська". Затруднений рух Харківським шосе та вулицею Привокзальною.

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Складно проїхати на проспекті Миколи Бажана та Бориспільському шосе.

На мостах теж не проїхати

На Південному мосту утворився затор у бік правого берега через проведення дорожньо-ремонтних робіт. Також затруднений рух на мосту Патона у бік лівого берега.

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Чому в Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".



Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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