Київ ввечері зупинився в заторах – де не проїхати (карта)

В Києві ввечері на дорогах утворилися багаточисельні затори. Фактично повністю зупинився центр міста, крім того рух ускладнений на лівому березі.
Про це свідчать дані Google Maps.
Центр
Затори спостерігаються на Хрещатику, Володимирській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Прорізна, Пушкінська, Велика Житомирська.
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В районі Контрактової площі "стоїть" Нижній вал, вулиця Почайнинська, Спаська, Костянтинівська, Набережно-Хрещатицька.
Правий берег
Рух ускладнений на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, вулицях Саксаганського, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Борщагівська, проспекті Любомира Гузара, вулицях Волинська, Ушинського.
Лівий берег
Затори утворилися на проспекті Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана.
Мости
Затримки руху спостерігаються на мостах Метро, Патона та Південному.
Раніше ми писали:
- У Києві помітили цікавий трамвай. У транспорті було дуже холодно, проте там висіли гірлянди для новорічного настрою.
- У Києві затвердили новий порядок роботи системи перепусток "Карантин". Її запровадять, якщо епідемічна ситуація у місті погіршиться.