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Київ закрили для фур – коли вводиться обмеження і скільки буде діяти

8 липня 2021 10:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У поліції попередили, що вдень столицю накриє сильна спека. Це ставить під загрозу цілісність дорожнього покриття

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора / Фото: уніан

У четвер, 8 липня, до Києва через сильну спеку не пускатимуть великоваговий транспорт. Обмеження вводиться з 11:00. Заборона діятиме мінімум до 19:00. Після цього її можуть або скасувати, або продовжити.

Заборона стосується транспорту:

  • вагою понад 24 тонни;
  • з навантаженням на вісь більше 7 тонн.
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"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва", – повідомила Патрульна поліція Києва.

Очікується, що вдень температура повітря перевищить 28 градусів, що є законним приводом для введення обмежень. За такої температури асфальтне покриття доріг у місті стає м'яким і легко деформується, коли по ньому проїжджає великовантажний транспорт.

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Нагадаємо, також ми попереджали, що рух на вул. Івана Франка перекриють до кінця літа. Там триває ремонт дорожнього покриття, і раніше серпня він не закінчиться.

А згідно з прогнозом до кінця тижня, пляжна сонячна погода буде всюди, температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

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