Київ закрили для фур – коли вводиться обмеження і скільки буде діяти

У поліції попередили, що вдень столицю накриє сильна спека. Це ставить під загрозу цілісність дорожнього покриття

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора / Фото: уніан

У четвер, 8 липня, до Києва через сильну спеку не пускатимуть великоваговий транспорт. Обмеження вводиться з 11:00. Заборона діятиме мінімум до 19:00. Після цього її можуть або скасувати, або продовжити.

Заборона стосується транспорту:

вагою понад 24 тонни;

з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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"Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва", – повідомила Патрульна поліція Києва.

Очікується, що вдень температура повітря перевищить 28 градусів, що є законним приводом для введення обмежень. За такої температури асфальтне покриття доріг у місті стає м'яким і легко деформується, коли по ньому проїжджає великовантажний транспорт.

Нагадаємо, також ми попереджали, що рух на вул. Івана Франка перекриють до кінця літа. Там триває ремонт дорожнього покриття, і раніше серпня він не закінчиться.

А згідно з прогнозом до кінця тижня, пляжна сонячна погода буде всюди, температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.