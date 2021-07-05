У Києві перекриють рух на Івана Франка до кінця літа: карта

Через ремонт дорожнього покриття проїзд буде обмежений. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на вулиці Івана Франка частково обмежено рух транспорту. Проїзд буде перекритий до кінця літа – 31 серпня.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
На вулиці Івана Франка продовжують поновлення доріг.
"Зараз роботи почали на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до б-ра Тараса Шевченка. Новий етап капітального ремонту триватиме до кінця серпня. Під час робіт рух частково обмежено", – пишуть в повідомленні.
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Раніше ми писали, що в Харкові чоловік заблокував рух електричок.
Нагадаємо, під Києвом чиновник вкрав з бюджету 480 тис. грн, які виділили на ремонт дороги. Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі обставини розкрадання.
Також ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм в компанії "Укрзалізниця" (УЗ).