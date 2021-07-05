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У Києві перекриють рух на Івана Франка до кінця літа: карта

5 липня 2021 12:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дорогу закриють тільки частково – зараз перекрито на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до б-ра Тараса Шевченка

Через ремонт дорожнього покриття проїзд буде обмежений. Фото: колаж "Сьогодні"

Через ремонт дорожнього покриття проїзд буде обмежений. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Івана Франка частково обмежено рух транспорту. Проїзд буде перекритий до кінця літа – 31 серпня.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

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На вулиці Івана Франка продовжують поновлення доріг.

"Зараз роботи почали на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до б-ра Тараса Шевченка. Новий етап капітального ремонту триватиме до кінця серпня. Під час робіт рух частково обмежено", – пишуть в повідомленні.

Фото: КМДА

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Раніше ми писали, що в Харкові чоловік заблокував рух електричок.

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Нагадаємо, під Києвом чиновник вкрав з бюджету 480 тис. грн, які виділили на ремонт дороги. Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі обставини розкрадання.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм в компанії "Укрзалізниця" (УЗ).

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