У Києві будуть проблеми з переходом між двома станціями метро: причина та терміни

У Києві на пересадному вузлі метрополітену "Золоті ворота" – "Театральна" буде ремонт до середини серпня

У Києві ремонтуватимуть ескалатор / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 2 червня розпочнеться плановий черговий ремонт двох ескалаторів на пересадному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна". Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. пресслужба Київміськадміністрації.

За його словами, роботи продовжаться до 19 серпня 2022 року.

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Поворозник розповів, що капітальний ремонт ескалатора обов'язково роблять після пробігу 150-160 тисяч кілометрів. Для цього підйомний механізм повністю розуміється, зношені деталі замінюються.

Ескалатори на пересадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна" було введено в експлуатацію у 1981 році. Востаннє їх планово оновлювали 2012 року.

Що відбувається у Києві

На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку порушили питання підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Поки що його тільки поставлено на обговорення.

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Крім того, зараз зайшло в глухий кут питання щодо перейменування п'яти станцій київського метро. За нові назви віддали свої голоси 180 тисяч людей, але експерти розкритикували запропоновані варіанти.

Київрада 14 травня прийняла рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Відтепер вона називатиметься Аркою Свободи українського народу.