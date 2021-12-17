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Хто зможе безкоштовно їздити у 2022 році: у Києві затвердили категорії пільговиків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 16:18
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У бюджеті столиці передбачено компенсаційні виплати за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті
У Києві затвердили категорії пільговиків для поїздок у транспорті
У Києві затвердили категорії пільговиків для поїздок у транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні

Київрада затвердила список категорій осіб, яким у 2022 році буде надано право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. Рішення підтримали 94 депутати Київради зі 105, зареєстрованих у сесійній залі.

Про це повідомляє УНІАН.

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Безкоштовний проїзд

Отже, безоплатний проїзд наступного року надано наступним категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, та осіб, взятих у місті на облік, переміщених з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

  • особам з інвалідністю ІІІ групи;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за літніми людьми, які досягли 80-річного віку;
  • членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • особам, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб;
  • батькам багатодітної сім'ї;
  • пенсіонерам за віком;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • учням закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня до 1 липня наступного року).

Проїзд зі знижкою

Для учнів установ профтехосвіти, студентів освітніх установ зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня до 1 липня наступного року в розмірі 50% вартості проїзду.

Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

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  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
  • особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • громадяни, віднесені до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що належать до ІІ категорії;
  • діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують особи з інвалідністю І групи;
  • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;
  • діти із багатодітних сімей;
  • колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто, місць примусового утримання;
  • колишні малолітні ув'язнені концтабори, гетто, місця примусового утримання, визнані особами з інвалідністю.

Депутати також затвердили порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортних підприємств міста.

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