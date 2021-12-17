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Кто сможет бесплатно ездить в 2022 году: в Киеве утвердили категории льготников

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
17 декабря, 16:18
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В бюджете столицы предусмотрены компенсационные выплаты за льготный проезд в городском пассажирском транспорте
В Киеве утвердили категории льготников для поездок в транспорте
В Киеве утвердили категории льготников для поездок в транспорте / Фото: Коллаж: Сегодня

Киеврада утвердила список категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования. Решение поддержали 94 депутата Киеврады из 105, зарегистрированных в сессионном зале.

Об этом сообщает УНИАН.

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Бесплатный проезд

Таким образом, безвозмездный проезд в следующем году предоставлен следующим категориям лиц, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, и лиц, взятых в городе на учет, перемещенных с временно оккупированных территорий, районов проведения АТО:

  • лицам с инвалидностью III группы;
  • неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью I группы;
  • неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью;
  • неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста;
  • членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • лицам, которым предоставлено удостоверение бойца-добровольца, и членам семей погибших (умерших) таких лиц;
  • родителям многодетной семьи;
  • пенсионерам по возрасту;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • учащимся заведений общего среднего образования (льготный проезд с 1 сентября по 1 июля следующего года).

Проезд по скидке

Для учащихся учреждений профтехобразования, студентов образовательных учреждений сохраняется льготный проезд в период с 1 сентября по 1 июля следующего года в размере 50% стоимости проезда.

Также решение включает категории лиц, которым право льготного проезда предоставлено на уровне государства:

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  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним; реабилитированные лица;
  • пострадавшие участники революции достоинства;
  • лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним;
  • лица, сопровождающие лицо с инвалидностью в результате войны I группы;
  • граждане, отнесенные к I категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • граждане-участники ликвидации аварии на ЧАЭС, относящиеся ко II категории;
  • дети, которым установлена инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • дети с инвалидностью;
  • особы, сопровождающие лица с инвалидностью I группы;
  • военнослужащие, ставшие инвалидами в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним, родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
  • дети из многодетных семей;
  • бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;
  • бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто, мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.

Депутаты также утвердили порядок использования средств, предусмотренных в бюджете Киева на компенсационные расходы транспортных предприятий города.

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