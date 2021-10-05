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На центральному автовокзалі Києва ввели вхід тільки по QR-кодам

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 жовтня, 16:34
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QR-код надрукований на квитках пасажирів, щоб потрапити на посадку його потрібно сканувати
Нововведення запровадили для безпеки пасажирів
Нововведення запровадили для безпеки пасажирів / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні вхід на платформи на Центральному автовокзалі Києва тільки по QR-кодах, який надрукований на квитках пасажирів. Якщо придбаний квиток в іншому місці, то його потрібно обміняти в касах або у адміністратора.

Про це повідомили в транспортній системі "Укрпас".

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"Закриті платформи – це перш за все про безпеку пасажирів. Тепер нелегальні перевізники і шахраї не зможуть потрапити на платформи Центрального автовокзалу Києва. Принцип роботи як в аеропорту – скануєш QR-код і потрапляєш на посадку", – зазначив директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.

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QR-код знаходиться в квитку пасажира, якщо квиток був придбаний в касах Центрального автовокзалу Києва або на офіційному сайті автовокзалу ukrpas.com.ua.

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"Якщо придбали квиток в іншому місці – вам потрібного його обміняти на QR-код в касах Центрального автовокзалу Києва або у адміністратора, який знаходиться біля турнікетів", – відзначили в транспортній системі.

Після ремонту

Раніше ми писали, що Центральний автовокзал 22 липня в Києві відкрився після реконструкції.

На всі три поверхи вокзалу можна піднятися і спуститися на ескалаторах. Працюють каси, просторі зали очікування.

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На вокзалі також функціонує готель, який розташований на третьому поверсі. Після реконструкції на стінах і колонах залишилися легендарні мозаїки, які прикрашали будівлю ще з радянських часів.

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