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На вулиці Києва вивели БТР: боротьба з негодою триває (фото, відео)

9 лютого, 15:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор

У вівторок, 9 лютого, через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Для порятунку водіїв зі снігових заметів була задіяна спецтехніка поліції.

"На окремих ділянках автошляхів столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв’язку з цим, працівники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху", – йдеться в повідомленні поліції.

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Техніка допомагає водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

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Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Відео, як поліція допомагає водіям, публікують також користувачі соцмереж.

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Раніше ми писали, що в Києві за ніч розчистили близько 50 кілометрів основних магістралей.

В цілому ситуація трохи краще, ніж учора, коли місто опинилося буквально паралізований негодою .

Відео: Сьогодні

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Київ техніка поліція БТР снігопад негода погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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