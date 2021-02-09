На вулиці Києва вивели БТР: боротьба з негодою триває (фото, відео)

У вівторок, 9 лютого, через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.
Для порятунку водіїв зі снігових заметів була задіяна спецтехніка поліції.
"На окремих ділянках автошляхів столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв’язку з цим, працівники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху", – йдеться в повідомленні поліції.
Техніка допомагає водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.
Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор.
Відео, як поліція допомагає водіям, публікують також користувачі соцмереж.
Раніше ми писали, що в Києві за ніч розчистили близько 50 кілометрів основних магістралей.
В цілому ситуація трохи краще, ніж учора, коли місто опинилося буквально паралізований негодою .
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