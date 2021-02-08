ДТП, робота комунальників і прогноз на сніг по пояс: яка ситуація на дорогах Києва (фото і відео)

Негода знову паралізувала життя столиці. Снігопад почався ще вночі 7 лютого і триває досі. Очікується, що сьогодні ввечері погода ще більше погіршиться. У Мережі скаржаться, що комунальники погано виконують свою роботу.

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Сайт "Сегодня" вирішив розібратися, чому так прибирають сніг і що буде відбуватися у місті далі.

Через рясні опади на дорогах утворилися тягучки, а незабаром і величезні затори. Особливо на спусках і крутих поворотах. Декому доводилося залишати свої автомобілі біля метро і добиратися на роботу підземкою.

/ Фото: Сьогодні

Працюють без перерв

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У комунальній корпорації "Київавтодор" зазначають, що їхні співробітники борються зі стихією вже понад 15 годин. З ночі на вулицях столиці розчищають сніг 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання тротуарів.

"Головна проблема – інтенсивні опади (...) Техніка розчищає вулиці і обробляє їх антиожеледними засобами. Але ви можете самі провести експеримент: ідеально почистити ділянку три на три метри. За 40 хвилин активного снігопаду її вже знову потрібно прибирати. А сніг у столиці не припиняється понад 15 годин. Наші служби вже обробили вулиці по 4-5 разів і продовжують це робити", – сказали в "Київавтодорі".

Чому немає ефекту?

Поки погода грає не на руку дорожнім службам. Суміші, які розкидають на проїжджу частину, не ефективні при морозі -11 градусів.

"Ті реагенти, які використовуються в Києві, не такі ефективні. Раніше, коли ми обробляли вулиці рідкими хлоридами, то сніг танув на проїжджій частині вже за 2-3 години. На жаль, нині такого ефекту немає, потрібно дочекатися потепління", – пояснюють у "Київавтодорі".

Відео: Сьогодні

Також додали, що деякі дороги обробляють уже по 4-5 разів. Наприклад, Володимирський узвіз очищали від снігу і обробляли за понеділок чотири рази. По місту рухаються цілі колони снігоочисної техніки в супроводі патрульної поліції.

Чи вистачить суміші на все місто?

Досить. В "Київавтодорі" спростували чутки про те, що запасів солі в місті не залишилося.

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Вулиці в Києві посипають сіллю, піщано-соляною сумішшю і рідкими хлоридами. Для обробки в кожному районі закупили спеціальні авто, які розбризкують цю суміш. Всього в Києві 24 таких автомобіля.

"Вона (сіль, – Ред.) була закуплена ще восени і зберігається на складах підприємства. Її вистачить на весь зимовий сезон. Її постачає нам підприємство "Артем-сіль". Воно знаходиться на підконтрольній Україні території, і проблем із доставкою солі немає", – пояснюють у "Київавтодорі".

Яка ситуація на дорогах

Київські водії проігнорували прохання відмовитися від поїздок на приватному транспорті. Також у місто проїхало чимало фур, які часто буксували і тим самим створювали великі затори.

"Люди вирішили, що простіше стояти в пробках і буксувати, аніж добиратися на роботу на метро. Наприклад, в інших країнах водії чітко прислухаються до прохань дорожніх служб і не виїжджають у негоду. У нас же багато хто проігнорував попередження", – зазначають у "Київавтодорі".

В патрульної поліції Києва розповіли "Сегодня", що в місті було дуже багато ДТП.

"Зведена статистика буде відома пізніше – надійшла інформація про 248 ДТП. Було дуже багато ДТП з легковим транспортом. Також доводилося відбуксовувати фури, які застрявали на узбіччях і підйомах у місті", – сказали в патрульної поліції Києва.

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Заборона на в'їзд великовантажних автомобілів діяла з 7:00 по 10:00, потім фури пустили в місто. Особливо ті, які везли в великі супермаркети продукти. Вдень проїзд для вантажівок знову закрили, але ті автомобілі, які вже заїхали в місто, встигли створити на дорогах пробки і аварії.

Чи чекати снігу по пояс?

Комунальні служби готуються до затяжних снігопадів, які можуть тривати до суботи. Сніжитиме весь тиждень.

"У Києві сильно буде мести і цієї ночі, чекаємо опадів на рівні 15-20 сантиметрів. Ми регулярно стежимо за метеозведеннями і сподіваємося, що в середу мороз знизиться до мінус 2-3 градусів, і наші реагенти будуть більш ефективні. Також сподіваємося, що київські автомобілісти зрозуміють всю серйозність ситуації і пересядуть на метро", – говорять в "Київавтодорі".

До речі, за даними деяких європейських сайтів, на ранок суботи в Києві може випасти до 103 сантиметрів снігу.

В "Київавтодорі" кажуть, що таке цілком можливо. Вони готують техніку, щоб у посиленому режимі прибирати вулиці та магістралі столиці.

Коли снігопад закінчиться, в роботу запустять снігоплавильні машини, які є на балансі у комунальних служб. Поки сніг не вивозять із вулиць, а лише скидають на узбіччі.

Таксисти "грають" із цінами

Вранці 7 лютого, коли всі поспішали на роботу, деякі таксі підняли вартість своїх послуг. Наприклад, в одній із компаній пропонували відвезти клієнта з Харківського масиву в центр за 450 гривень, коли в звичайний день вартість поїздки становить трохи більше 100 гривень.

Після того, як годину-пік пройшов, ціни повернулися на попередній рівень. Втім, таксисти кажуть, що якщо негода затягнеться, то їм доведеться піднімати тариф.

Зазначимо, що комунальний наземний транспорт працював із значним відхиленням від графіка. Причиною тому стали численні ДТП і снігові замети. На зупинках можна було помітити багато людей, які очікували транспорт.

А деякі маршрутки намагалися об'їхати затори по трамвайних рейках. На Петра Запорожця одна маршрутка застрягла на рейках і на довгий час зупинила роботу декількох трамвайних маршрутів.

Як працюють кур'єри

У компаніях, які займаються доставкою їжі додому, кажуть, що їхні послуги через снігопад не подорожчали.

"Через затори і засніжені вулиці наші кур'єри приїздили до клієнтів із запізненням. Але на ціновій політиці це ніяк не позначилося. Тепер будемо працювати з урахуванням ситуації на дорогах і заздалегідь попереджати клієнтів про можливі затримки", – розповіли нам в одній із компаній із доставки їжі.

На Позняках ми помітили кур'єра на велосипеді. Чоловік поскаржився, що необачно взяв на роботу велосипед. Їздити на ньому по такому снігу незручно і небезпечно.

Чи будуть працювати школи

У КМДА кажуть, що навчальні заклади будуть працювати, проте рекомендують залишати дітей вдома.

"Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома", – відзначив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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