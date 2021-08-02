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Не хотів витрачати свій час: у Києві затримали нетверезого водія маршрутки

2 серпня 2021 21:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Ще минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами

Маршрутчик відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння / Фото: колаж "Сьогодні"

Маршрутчик відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві патрульні помітили нетверезого водія маршрутки, який якраз перевозив пасажирів.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"На вулиці Милославській інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили водія автобусу Ataman, що здійснює перевезення пасажирів з явними ознаками алкогольного сп'яніння", – йдеться у повідомленні.

Водій маршрутки відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Він заявив, що не хоче витрачати свій час.

Патрульні з'ясували, що ще минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами та чоловік взагалі не повинен сідати за кермо.

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Нетверезого водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування).

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі патрульні поліцейські виявили нетверезого водія маршрутного автобуса. Екіпаж помітив, що водій транспортного засобу порушив вимоги дорожнього знаку 2.2 (проїзд без зупинки заборонений), і зупинили його.

Нагадаємо, що у Сумах водії автомобілів помітили на дорозі мікроавтобус, який петляв трасою і виїжджав на зустрічну смугу руху. Очевидці запідозрили, що водій нетверезий.

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