Не хотел тратить свое время: в Киеве задержали нетрезвого водителя маршрутки

Еще в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами

Маршрутчик отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве патрульные заметили нетрезвого водителя маршрутки, который как раз перевозил пассажиров.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"На улице Милославской инспекторы отдела безопасности дорожного движения обнаружили водителя автобуса Ataman, осуществляющего перевозки пассажиров с явными признаками алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Водитель маршрутки отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Он заявил, что не хочет тратить свое время.

Патрульные выяснили, что еще в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами и мужчина вообще не должен садиться за руль.

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Нетрезвого водителя отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в праве управления).

Ранее мы сообщали, что в Днепре патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Экипаж заметил, что водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 2.2 (проезд без остановки запрещен), и остановили его.

Напомним, что в Сумах водители автомобилей заметили на дороге микроавтобус, который петлял по трассе и выезжал на встречную полосу движения. Очевидцы заподозрили, что водитель нетрезв.