Невиконані обіцянки: ТОП-4 найпроблемніших мостів Києва

Терміни завершення будівництва або переносять, або гальмують з інших причин

В Києві проблеми з добудовою деяких мостів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Будівництво мостів у Києві вже традиційно супроводжується або зірваними термінами, або розкраданням або іншими скандалами. При цьому жителям міста не просто цікаво, а важливо знати, коли ж будуть завершені роботи на так званих "мостах-довгобудах".

Сайт "Сьогодні" зібрав добірку найбільш проблематичних мостів у столиці.

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Пішохідний міст-хвиля на Оболоні

Цього року у Києві так і не з'явився новий пішохідний міст у вигляді хвилі, який має з'єднати парк "Наталка" та острів Оболонський. Підготовчі роботи з будівництва незвичайного мосту почалися ще восени. Переправу планували здати в експлуатацію цього року.

"На цей момент вже побудовано три опори майбутнього мосту. Наразі робітники закінчують четверту. Переправа триматиметься на чотирьох опорах і складатиметься з трьох прольотів. Роботи продовжуються", – розповів сайту "Сегодня" архітектор Андрій Миргородський, автор проекту нового мосту.

За словами Миргородського, незвичайний міст у вигляді хвилі планували добудувати цього року, але плани змінилися. Його вартість попередньо оцінювалася більш як у 150 мільйонів гривень. Будують його коштом меценатів.

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З'їзди з Дарницького мосту

Один з'їзд буде направлено у бік мосту Патона. Другий з'їзд із переправи буде у бік Південного мосту. А з боку вулиці Здолбунівської зроблять заїзд на Дарницький міст.

Добудувати усі обіцяють до кінця 2022 року. На початку жовтня "Укрзалізниця" заявила про добудову мосту-довгобуду. У середині жовтня там помітили будівельників та техніку.

А до кінця місяця на місці вже проводились активні роботи біля старих опор у зоні будівництва з'їздів із мосту. Самі опори були збудовані ще на початку двохтисячних років.

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Тут збудують два з'їзди з Дарницького мосту/ Фото "Сьогодні"

Біля опор 25 жовтня працював екскаватор, який зачищав територію від сміття та зміцнював ґрунт навколо них. Там насипані гори піску, що їх розрівнював бульдозер. Наразі частина території знаходиться у зоні будівництва житлової багатоповерхівки.

"Будинок ще будується. А з'їзд із Дарницького мосту проходитиме прямо під вікнами цієї будівлі. Люди повинні були самі думати, коли платили такі шалені гроші за квартири. Їм, напевно, казали, що поряд буде сквер, а тепер точно буде автострада і літаючі автомобілі під вікнами", – каже сторож будівництва.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

На мосту Патона встановлені огорожі. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшого руйнування", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Проект реставрації із пристосуванням мосту Патона ще не готовий. цей проводяться тендерні процедури. Розробка проекту раніше оцінювалася у понад 21,5 мільйона гривень. До речі, тендер уже проводили, але його визнали недійсним. Наразі його буде проведено заново.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

Яким стане міст?

Після ремонту міст Патона стане на одну смугу ширшою. Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку.

Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку. З переправи заберуть реверсну смугу. Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу.

Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу. На мості збудують велодоріжки, відремонтують тротуари, опори, перила мосту та вхідні групи на лівому та правому березі.

Подільський міст

До кінця цього року влада Києва планує відкрити рух автотранспорту по Подільському мосту-довгострою. Проте станом на перше півріччя 2021 року готовність мосту становила 65%.

Однак на початку жовтня у прокуратурі Києва заявили, що виявили розкрадання 150 млн гривень на будівництві Подільського мосту – прокуратура повідомила про підозру керівництву КП, генпідрядника та підрядників.

За даними слідства, у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" та генпідрядником укладено договір генпідряду на виконання робіт з будівництва мосту.

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На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші додаткові послуги.

Протягом 2020 року, на підставі виконаних робіт з бюджету було перераховано 148 млн. грн., але виконання робіт на вищезазначену суму не підтвердилося документально та фактично.