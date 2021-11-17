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Одним абзацом. Все про підвищення вартості проїзду в Києві

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
17 листопада, 06:00
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З 1 січня у Києві діятимуть нові ціни на проїзд у громадському транспорті
З картою киянина проїзд у громадському транспорті буде дешевший/Колаж: Сьогодні
З картою киянина проїзд у громадському транспорті буде дешевший/Колаж: Сьогодні

З 1 січня у Києві разова поїздка в комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. Для власників картки киянина вартість проїзду буде меншою — 12 гривень.

Що відомо про подорожчання проїзду

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У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть й надалі. Після підвищення вартості проїзду в столиці, люди були шоковані. Кияни почали жартувати, що тисяча гривень за вакцинацію, яку нещодавно анонсував президент України Володимир Зеленський, піде на проїзд у Києві. Деякі люди не проти підвищення вартості проїзду. Свою думку обґрунтовують, мовляв, відштовхуючись від середньої зарплати у Києві, вартість проїзду 8-10 гривень — замала.

Подорожчання проїзду не тільки в Києві:

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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