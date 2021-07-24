Перехід у Київському метрополітені "відремонтували" скотчем – фото

У КМДА заявили, що у вівторок на місце приїде комісія з перевіркою

Колону обмотали скотчем по колу. Фото: Олександр Рудоманов

Підземний перехід біля станції Київського метрополітену "Святошин" "залатали" звичайним скотчем.

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Відповідне фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов.

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На знімку видно, на колоні в переході утворилися тріщини. Щоб усе не розвалилося, її просто перемотали скотчем по колу.

"Якщо ви не можете шось полагодити за допомогою скотчу, це означає лише одне – ви взяли мало скотчу. Перехід на метро "Святошин" під залізничними коліями", – написав Рудоманов.

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Публікацію прокоментувала завсектором із зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосінська. Вона написала, що у вівторок туди приїде комісія і перевірить, що там сталося.

Скріншот з соцмережі

Нагадаємо, у минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.

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