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Під Києвом зіткнулися дві фури – водій заснув за кермом (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 15:35
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Кабіна фури перетворилася на металобрухт – удар був дуже сильним

У суботу, 6 листопада, на Київщині зіткнулися дві фури. Аварія сталася на 105 км траси Київ-Житомир, неподалік села Царівка.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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За попередньою інформацією, водій вантажівки заснув за кермом.

"Врізався в попутну фуру з такою силою, що кабіна повністю деформувалася", – написали в Мережі.

Про постраждалих немає інформації. На місці працюють правоохоронці для встановлення обставин аварії.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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