Під Києвом зіткнулися дві фури – водій заснув за кермом (відео)

У суботу, 6 листопада, на Київщині зіткнулися дві фури. Аварія сталася на 105 км траси Київ-Житомир, неподалік села Царівка.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
За попередньою інформацією, водій вантажівки заснув за кермом.
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"Врізався в попутну фуру з такою силою, що кабіна повністю деформувалася", – написали в Мережі.
Про постраждалих немає інформації. На місці працюють правоохоронці для встановлення обставин аварії.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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