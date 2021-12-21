Затори – не проблема. У Києві маршрутник промчав по тротуару з людьми (відео)

У вівторок, 21 грудня, у Києві через негоду та затруднення руху водій маршрутки вирішив схитрувати. Він об'їхав затор по тротуару.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Деталі
21 грудня у Києві випало багато снігу, тому на дорогах утворилися величезні затори. Так, один з маршрутників вирішив піти проти правил і на великій швидкості проїхався по тротуару.
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Водночас водія не збентежило те, що по доріжці ходять пішоходи.
Реакція людей
У Мережі люди відреагували по-різному: хтось посміявся з інциденту, а когось обурив вчинок маршрутника.
- "Все норм, там смуга для маршрутників-му**ків"
- "На заправку поспішає"
- "Швидкісний транспорт"
- "У них план горить. Стоятиме у заторі – буде со**ти, і не лапу"
У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар"
У Києві водія маршрутки №721 помітили за дивною справою. Так, чоловік прямо за кермом під час руху грав на телефоні.
На опублікованому відео можна побачити, як водій 721 маршрутки їде за кермом та одночасно двома руками грає у гру на телефоні.
"У цьому випадку ситуація унікальна – водій маршрутки №721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео – цей унікум грає в гру", – сказано у джерелі.