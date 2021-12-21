Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Затори – не проблема. У Києві маршрутник промчав по тротуару з людьми (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 17:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі відреагували на інцидент бурхливо
У Києві водій маршрутки здивував людей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві водій маршрутки здивував людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 21 грудня, у Києві через негоду та затруднення руху водій маршрутки вирішив схитрувати. Він об'їхав затор по тротуару.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Реклама

Деталі

21 грудня у Києві випало багато снігу, тому на дорогах утворилися величезні затори. Так, один з маршрутників вирішив піти проти правил і на великій швидкості проїхався по тротуару.

Водночас водія не збентежило те, що по доріжці ходять пішоходи.

Реакція людей

У Мережі люди відреагували по-різному: хтось посміявся з інциденту, а когось обурив вчинок маршрутника.

Реклама
  • "Все норм, там смуга для маршрутників-му**ків"
  • "На заправку поспішає"
  • "Швидкісний транспорт"
  • "У них план горить. Стоятиме у заторі – буде со**ти, і не лапу"

У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар"

У Києві водія маршрутки №721 помітили за дивною справою. Так, чоловік прямо за кермом під час руху грав на телефоні.

На опублікованому відео можна побачити, як водій 721 маршрутки їде за кермом та одночасно двома руками грає у гру на телефоні.

"У цьому випадку ситуація унікальна – водій маршрутки №721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео – цей унікум грає в гру", – сказано у джерелі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 872

захворіло за тиждень в Києві

+5%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти