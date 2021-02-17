Проїзд в маршрутках подорожчав: як економлять українці (відео)

Проїзд на міжміських маршрутках столичного регіону дорожчає. Ціни підняли від 2 до 5 грн. Втім, українці знайшли спосіб їздити додому дешевше.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Вартість проїзду з Броварів до Києва тепер становить 18 грн. Тому заради економії люди ловлять попутки – так доїхати значно дешевше.
"На три грн як мінімум. Сьогодні я їхав на маршрутці до Києва – заплатив 18 грн. На маршрутці! А на попутці – 15 грн ... На попутках, по-перше, швидше доїхати можна, по-друге, комфортніше, а тепер і дешевше", – кажуть українці.
Андрій живе в Броварах і щодня підвозить незнайомців – це допомагає заощадити на пальному.
"Їду з роботи, повертаю собі бензин трішечки, а людей підводжу, зараз холодно стояти, півгодини маршрутку треба чекати. А я проїжджаю так само як і маршрутка, всі зупинки", – розповідає він.
Чоловік додає, що через свій підробіток навіть мусить з'ясовувати відносини з водіями маршруток.
"Вони викликали поліцію. Блокували своїми машинами, щоб не брали людей, – виїжджали, ставали вперед і не пускали, щоб проїхали, і люди йшли на маршрутки", – сказав Андрій.
Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Проїзд у маршрутках в Київській області різко подорожчає. Скільки тепер будемо платити".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк