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Проїзд в маршрутках подорожчав: як економлять українці (відео)

17 лютого, 10:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

Вартість квитка з Броварів до Києва тепер становить 18 грн

Проїзд на міжміських маршрутках столичного регіону дорожчає. Ціни підняли від 2 до 5 грн. Втім, українці знайшли спосіб їздити додому дешевше.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Вартість проїзду з Броварів до Києва тепер становить 18 грн. Тому заради економії люди ловлять попутки – так доїхати значно дешевше.

"На три грн як мінімум. Сьогодні я їхав на маршрутці до Києва – заплатив 18 грн. На маршрутці! А на попутці – 15 грн ... На попутках, по-перше, швидше доїхати можна, по-друге, комфортніше, а тепер і дешевше", – кажуть українці.

Андрій живе в Броварах і щодня підвозить незнайомців – це допомагає заощадити на пальному.

"Їду з роботи, повертаю собі бензин трішечки, а людей підводжу, зараз холодно стояти, півгодини маршрутку треба чекати. А я проїжджаю так само як і маршрутка, всі зупинки", – розповідає він.

Чоловік додає, що через свій підробіток навіть мусить з'ясовувати відносини з водіями маршруток.

"Вони викликали поліцію. Блокували своїми машинами, щоб не брали людей, – виїжджали, ставали вперед і не пускали, щоб проїхали, і люди йшли на маршрутки", – сказав Андрій.

Відео: Сьогодні
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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Проїзд у маршрутках в Київській області різко подорожчає. Скільки тепер будемо платити".

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