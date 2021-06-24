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Повернувся в "Бориспіль": рейс Київ – Батумі здійснив екстрену посадку

24 червня 2021 13:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Літак зробив поворот над Кагарликом і кілька кругів, після чого знову взяв курс на аеропорт

Літак SkyUp. Фото: Ігор Колесник

Літак SkyUp. Фото: Ігор Колесник

Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ421 за маршрутом Київ-Батумі, повернувся в аеропорт Бориспіль. Це сталося невдовзі після зльоту. Тепер причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці.

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Про це повідомляє портал ЦТС.

Літак Boeing 737 з реєстраційним номером UR-SQI вилетів з аеропорту об 11:41. Але вже в районі Кагарлика Київської області, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак зробив поворот і кілька кругів, після чого знову взяв курс на "Бориспіль".

Фото: портал ЦТС

Як прокоментували в авіакомпанії, причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці.

"Посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі. Всі пасажири в безпеці й вилетять іншим літаком найближчим часом. Причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці. Після виникнення нештатної ситуації на борту досвідчений екіпаж, згідно з міжнародними правилами, повернувся в найближчий аеропорт", – відповіли в авіакомпанії.

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Нагадаємо, що в "Борисполі" пасажири МАУ запізнилися на рейс через черги.

Раніше ми повідомляли, що найбільші європейські лоукостери Ryanair і Wizz Air регулярно пропонують польоти за наднизькими тарифами, які дають змогу літати за 10-20, а іноді навіть 5 євро в одну сторону. Водночас у 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира в Ryanair становить 90 євро, у Wizz Air – 115 євро.

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