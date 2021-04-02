З понеділка в маршрутках Києва почнеться пекло через спецперепустки: чому

За провезення пасажира без спецперепустки штрафувати будуть не пасажира, а водія маршрутки

Під час жорсткого карантину (з 5 по 16 квітня), коли проїзд в міському транспорті буде виключно за спецперепустками, приватні маршрутки теж працюватимуть. У комунальній службі перевезень КМДА, "Сьогодні" повідомили, що ніхто не забороняє перевізникам працювати, але за умови – возити тільки пасажирів, які будуть разом з оплатою проїзду пред'являти дозвільні скоринки.

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Самі перевізники кажуть, що планують працювати, але, скоріше за все їх сил і нервів вистачить на перші два дні. Вже завтра на 16 міських маршрутах вартість проїзду збільшитися до 10 гривень.

Відзначимо, що це подорожчання планували ще з березня.

"Більшість перевізників в повній фінансовій дірі. А з понеділка ми потрапимо в справжнє пекло. Ті громадяни, які не отримають спецперепусток, а таких більшість, будуть масово штурмувати маршрутки. Роботу тролейбусів, трамваїв і метро будуть контролювати співробітники Муніципальної охорони і поліції. Вони допоможуть кондукторам не пускати в салони тих, у кого не буде спецпропуски. А що ж буде в маршрутках? У нас немає можливості такого контролю. Тому буде лайка, бійки, крики і мордобій, оскільки всі, хто не потрапить в громадський транспорт будуть атакувати маршрутки", – розповідає сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Він додає, що навіть якщо водій поїде з пасажирами за маршрутом, то по дорозі його зупинить поліція і перевірятиме спецпропуски у пасажирів.

"За провезення пасажира без спецпропуски штрафувати будуть не пасажира, а водія маршрутки. З понеділка деякі наші водії вже відмовляються виходити на роботу, розуміючи, що їх очікує. У нас і так великий дефіцит водіїв, а зараз ці репресії у вигляді штрафів по 17 тисяч гривень, остаточно відіб'ють у них бажання працювати. Ситуація патова: пасажиропотоку не буде, заробіток низький, на кожній зупинці будуть виникати конфлікти з пасажирами, штрафи від поліції – люди просто відмовляться працювати", – додає Ігор Мойсеєнко.

Він називає і ще одну проблему. Виявляється, постачальники палива вже відмовляються з ними працювати. Раніше їм давали відстрочку по розрахунках до 5 днів, а зараз розуміють, що у перевізників серйозні проблеми і вимагають передоплату.

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До речі, в Асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що багато водіїв маршруток добираються на роботу на громадському транспорті і їм теж потрібні спецпропуски.

"Ми поки їх ще не отримали, але нам дали зрозуміти, що багато їх не видадуть", – додає голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

150,192, 405, 414, 418, 422, 437, 439, 444, 461, 470, 472, 476, 485, 529, 559 – це маршрути, де вартість проїзду збільшитися до 10 гривень. Всього в Києві 151 маршрут.

Раніше ми писали, що в Києві утворився скандал через локдауні подорожчання проїзду.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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