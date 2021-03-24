Вимагати заборони маршрутних перевезень – це маніпуляція – Кличко

Якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, то можливе обмеження руху транспорту

Через локдаун в Києві подорожчає проїзд в маршрутках. Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це виглядає так – мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні, наприклад, весь комунальний транспорт в місті Києві – дотаційний. Він – не прибутковий, – зазначив мер. – Приватні ж маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд, чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень – це маніпуляція", – сказав Віталій Кличко.

За його словами, він продовжує звертатися до киян, щоб вони, в умовах суворих обмежень, користувалися громадським транспортом тільки при гострій потребі.

"Якщо у вас немає гострої потреби кудись їхати, – залишайтесь вдома! Я звертаюсь до всіх роботодавців: за можливості, зробіть так, щоб співробітники або пішли у відпустки, або мали можливість працювати дистанційно. Зараз працюють виключно підприємства критичної інфраструктури – ті, що забезпечують життєдіяльність міста", – сказав мер.

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Він підкреслив, що зараз весь комунальний громадський транспорт столиці працює на маршрутах.

"Але, якщо ситуація погіршуватиметься і дійте до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо змушені обмежити і рух транспорту", – зазначив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що через переповнений транспорт локдаун в Києві можуть посилити.

Також ми писали, що в Києві діють обмеження "червоної зони", тому громадський транспорт має право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності салону.

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