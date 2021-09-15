Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Інтер - Реал: онлайн
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Мадрид: розклад рейсів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 16:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці можуть подорожувати до Іспанії без надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тесту на наявність Covid-19
Новий напрямок в Мадрид стартує за спеціальною ціною
Новий напрямок в Мадрид стартує за спеціальною ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

З 18 жовтня SkyUp Airlines відкриває рейси Київ – Мадрид – Київ. Відправитися в подорож можна буде з міжнародного аеропорту "Бориспіль" двічі в тиждень.

Про це повідомляє SkyUp Airlines.

Реклама

Рейс буде відправлятися по понеділках і п'ятницях. Вильоти з Києва заплановані вранці. У розкладі авіакомпанії також доступні рейси до Барселони, Аліканте і Тенеріфе. Тому можна спланувати відпустку таким чином, щоб полетіти, наприклад, в Барселону, а повернутися в Україну вже зі столиці.

Ціни на квитки

Новий напрямок стартує зі спеціальними цінами на квитки:

  • Київ – Мадрид від 534 грн
  • Мадрид – Київ від 828 грн

Квитки за стандартною ціною вже також доступні на сайті skyup.aero:

  • Київ – Мадрид від 2108 грн
  • Мадрид – Київ від 2402 грн

Правила в'їзду в Іспанію

Реклама

Станом на 13 вересня 2021 року громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19. Головна умова в'їзду – завчасне заповнення електронної анкети.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивній мапі МЗС України.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Реклама

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 вересня 1991. У Києві відбулося всеукраїнське народне віче на Софійській площі на підтримку Акту проголошення незалежності України...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
4 640 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти