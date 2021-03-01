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Стовпотворіння в метро на "Академмістечку": що відбувається (відео)

1 березня, 09:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вранці на станції зібралася величезна кількість пасажирів

У Києві в понеділок вранці, 1 березня, на станції метро "Академмістечко" утворилася тиснява.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Схоже, що столичні пробки поширюються не тільки на автодороги, а й на підземку", – пишуть у Мережі.

Кияни по-різному коментують дане відео – "а ще метро в Києві збиткове", "на Лук'янівці щовечора такий треш", "хай живе Covid!!! Ура товариші".

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У Мережі критикують дії метрополітену, мовляв, якраз "доречно" збирати таку юрбу під час пандемії.

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"Сьогодні" вже зверталися в метрополітен для прояснення ситуації. Швидше за все, в метро знову стандартне обмеження для пасажирів, оскільки в піковий час збирається багато людей. Такі обмеження вводять на станціях з великим пасажиропотоком.

Раніше ми писали, що на станції метро "Теремки" утворилася штовханина з пасажирів. Люди юрмилися біля дверей на вході до вестибюля станції.

Також ми писали, що стовпотворіння було на станції "Вокзальній".

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Нагадаємо, в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте, на яких станціях їх встановлять.

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Київ метро метрополітен пасажири пасажиропотік академмістечко

Джерело: Сьогодні

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