Стовпотворіння в метро на "Лук'янівській": що сталося (фото, відео)

У Києві на станції метро "Лук'янівська" сьогодні зібрався натовп пасажирів.
Про це повідомляють Київ Зараз в Telegram.
Користувачі Мережі виклали в фото і відео, на яких видно, що людей досить багато.
"Тут ремонтують ескалатори" , – пишуть в соцмережі.
Як повідомляли в КМДА, на станції метро "Лук'янівська" проведуть капремонт всіх чотирьох ескалаторів. Ремонт триватиме до січня 2022 року.
У відомстві додали, що тільки за першу половину лютого ескалатори столичного метрополітену 73 рази зупиняли ручкою "Стоп" на різних станціях, щоб уникнути травмування пасажирів через їх необережності. Ще 46 раз – через потрапляння сторонніх предметів (монет, каблуків, одягу і т.д.). 27 зупинок устаткування пасажири зробили без необхідності.
Раніше ми писали, що на станції метро "Теремки" утворилася штовханина з пасажирів. Люди юрмилися біля дверей на вході до вестибюлю станції.
Також ми писали, що стовпотворіння було на станції "Вокзальній".
Також нагадаємо, в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети , Читайте, на яких станціях їх встановлять.
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