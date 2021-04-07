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Третій день локдауну в Києві. Маршруток стало менше, а заторів – більше

7 квітня, 07:52

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Рух ускладнюється погодою, що погіршується

Сьогодні, 7 квітня, Київ зранку скутий пробками – традиційно на в'їздах у місто і на відтинку руху з Лівого берега на Правий. Ситуація ускладнюється тим, що в столиці погіршується погода – похмуро і йде дощ. За даними Google-карт, у Києві вже чимало аварій.

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Зокрема, на всіх мостах і під'їздах до них в напрямку Правого берега тягучки і корки:

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Ускладнений в'їзд до столиці з боку Одеської траси:

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Борщагівка та Окружна також у тягучках і заторах:

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Проспект Перемоги стоїть фактично від в'їзду в Київ і до Берестейської:

У центрі найбільш напружена ситуація в районі площі Перемоги, на Набережно-Хрещатицькій і Лук'янівській площі.

Як ми повідомляли раніше, через перевірки та острах штрафів у Києві набагато менше маршруток виходить у рейси – єдиний транспорт, який перевозить киян без спецперепусток. Однак вони погрожують і зовсім зупинити рух, щоб не "перевозити повітря" собі на збиток.

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Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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Київ карантин пробки в Києві локдаун
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