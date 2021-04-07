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Третий день локдауна в Киеве. Маршруток стало меньше, а пробок – больше

7 апреля, 07:52

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Движение осложняется ухудшающейся погодой

Сегодня, 7 апреля, Киев с утра скован пробками – традиционно на въездах в город и при движении с Левого берега на Правый. Ситуация осложняется тем, что в столице ухудшается погода – пасмурно и идет дождь. По данным Google-карт, в Киеве с утра немало аварий.

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Так, на всех мостах и подъездах к ним в направлении Правого берега тянучки и пробки:

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Осложнен въезд в столицу со стороны Одесской трассы:

В тренде
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Борщаговка и Окружная также в тянучках и заторах:

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Проспект Победы стоит практически от въезда в Киев и до Берестейской:

В центре самая напряженная ситуация в районе площади Победы, на Набережно-Крещатицкой и Лукьяновской площади.

Как мы сообщали раньше, из-за проверок и боязни штрафов в Киеве намного меньше маршруток выходит в рейсы – единственный транспорт, который перевозит киевлян без спецпропусков. Однако они угрожают и вовсе остановить движение, чтобы не "перевозить воздух" себе в убыток.

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Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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Киев карантин пробки в Киеве локдаун
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