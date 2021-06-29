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Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)

29 червня 2021 20:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За інформацією з Мережі, на місці утворився великий затор

Одне з постраждалих авто. Фото: скрін

Одне з постраждалих авто. Фото: скрін

У Київській області відбулося сьогодні серйозне ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі в сторону столиці біля Капітанівки зіткнулися три авто.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook .

В результаті удару одна з машин перекинулася на дах, в машині знаходилися двоє дітей.

"Авто значно пом'яті. Осколки розкидані по всій дорозі", – йдеться в повідомленні.

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Як пишуть в Мережі, рух ускладнений. На місці утворився великий затор.

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Поліція і медики вже працюють.

Раніше ми писали, в Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП, було багато постраждалих. Аварія сталася в районі Секе провінції Айдин вранці 27 червня. Водій – 52-річний місцевий житель. Автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

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Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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