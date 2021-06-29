Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)

Одне з постраждалих авто. Фото: скрін
У Київській області відбулося сьогодні серйозне ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі в сторону столиці біля Капітанівки зіткнулися три авто.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook .
В результаті удару одна з машин перекинулася на дах, в машині знаходилися двоє дітей.
"Авто значно пом'яті. Осколки розкидані по всій дорозі", – йдеться в повідомленні.
Як пишуть в Мережі, рух ускладнений. На місці утворився великий затор.
Поліція і медики вже працюють.
Раніше ми писали, в Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП, було багато постраждалих. Аварія сталася в районі Секе провінції Айдин вранці 27 червня. Водій – 52-річний місцевий житель. Автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.
Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.
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