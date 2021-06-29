Три авто столкнулись в ДТП под Киевом: в машине находились дети (видео)

Одно из пострадавших авто. Фото: скрин
В Киевской области произошло сегодня серьезное ДТП с пострадавшими. На Житомирской трассе в сторону столицы возле Капитановки столкнулись три авто.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
В результате удара одна из машин перевернулась на крышу, в машине находились двое детей.
"Авто значительно помяты. Осколки разбросаны по всей дороге", – говорится в сообщении.
Как пишут в Сети, движение затруднено. На месте образовалась большая пробка.
Полиция и медики уже работают.
Ранее мы писали, в Турции автобус с украинцами попал в ДТП, было много пострадавших. Авария произошла в районе Секе провинции Айдын утром 27 июня. Водитель – 52-летний местный житель. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.
Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.
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