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Три авто столкнулись в ДТП под Киевом: в машине находились дети (видео)

29 июня 2021 20:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По информации из Сети, на месте образовалась большая пробка

Одно из пострадавших авто. Фото: скрин

Одно из пострадавших авто. Фото: скрин

В Киевской области произошло сегодня серьезное ДТП с пострадавшими. На Житомирской трассе в сторону столицы возле Капитановки столкнулись три авто.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В результате удара одна из машин перевернулась на крышу, в машине находились двое детей.

"Авто значительно помяты. Осколки разбросаны по всей дороге", – говорится в сообщении.

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Как пишут в Сети, движение затруднено. На месте образовалась большая пробка.

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Полиция и медики уже работают.

Ранее мы писали, в Турции автобус с украинцами попал в ДТП, было много пострадавших. Авария произошла в районе Секе провинции Айдын утром 27 июня. Водитель – 52-летний местный житель. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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