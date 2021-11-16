Uber закриває один зі своїх сервісів

Uber зупиняє сервіс для спільних щоденних поїздок Uber Shuttle у Києві. Остаточно він перестане працювати 19 листопада. Чому компанія прийняла таке рішення — невідомо.
Про це повідомили в блозі Uber.
Що відомо
"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада", — заявили в Uber.
Компанія подякувала клієнтам та партнерам за роки співпраці. Інші сервіси, такі як UberX та Uber Comfort у столиці надалі працюватимуть.
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Повернення грошей
Компанія поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс на території нашої країни.
У Києві жорстоко побили таксиста Uber за прохання вдягнути маски
У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.
"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити", — розповів водій.
Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні. У момент бійки проходили люди та проїжджали машини. Але поліцію ніхто не викликав.
У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.
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