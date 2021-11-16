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Uber закриває один зі своїх сервісів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 22:55
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Він пропрацював в Україні протягом 2,5 років
У компанії не повідомили причини закриття одного зі своїх сервісів/Колаж: Сьогодні
У компанії не повідомили причини закриття одного зі своїх сервісів/Колаж: Сьогодні

Uber зупиняє сервіс для спільних щоденних поїздок Uber Shuttle у Києві. Остаточно він перестане працювати 19 листопада. Чому компанія прийняла таке рішення — невідомо.

Про це повідомили в блозі Uber.

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Що відомо

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада", — заявили в Uber.

Компанія подякувала клієнтам та партнерам за роки співпраці. Інші сервіси, такі як UberX та Uber Comfort у столиці надалі працюватимуть.

Повернення грошей

Компанія поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс на території нашої країни.

У Києві жорстоко побили таксиста Uber за прохання вдягнути маски

У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.

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"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити", — розповів водій.

Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні. У момент бійки проходили люди та проїжджали машини. Але поліцію ніхто не викликав.

У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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