Uber закриває один зі своїх сервісів

Він пропрацював в Україні протягом 2,5 років

У компанії не повідомили причини закриття одного зі своїх сервісів/Колаж: Сьогодні

Uber зупиняє сервіс для спільних щоденних поїздок Uber Shuttle у Києві. Остаточно він перестане працювати 19 листопада. Чому компанія прийняла таке рішення — невідомо.

Про це повідомили в блозі Uber.

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Що відомо

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада", — заявили в Uber.

Компанія подякувала клієнтам та партнерам за роки співпраці. Інші сервіси, такі як UberX та Uber Comfort у столиці надалі працюватимуть.

Повернення грошей

Компанія поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс на території нашої країни.

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