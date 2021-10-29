Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Переплутали Uber та GTA: у Києві жорстоко побили таксиста за прохання вдягнути маски

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 18:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бійка відбувалася у центрі міста. Повз проходили люди, але ніхто не викликав поліцію
В Києві жорстоко побили таксиста.
В Києві жорстоко побили таксиста. / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.

Про це повідомляє Telegram-канал Perepichka News.

Подробиці інциденту

За словами самого таксиста, конфлікт стався сьогодні, 29 жовтня, о 6-й ранку. На Хрещатику до таксиста сіли троє хлопців, які були без масок.

"Я сказав їм, що маски одягніть і ми поїдемо. Один почав мене душити – я вирвався і вискочив із машини. А потім почали бити" , – розповів водій.

Внаслідок цього чоловіка повалили на землю ударом в обличчя і штовхали ногами, погрожуючи розправою, якщо їх безкоштовно не відвезуть у Бровари. Чоловікові довелося везти хлопців до пункту призначення. А потім уже він поїхав до лікарні.

У момент бійки проходили люди та проїжджали машини. Але поліцію ніхто не викликав.

Що з водієм

У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.

"Ще раз робитимуть знімок, щоб переконатися, чи потрібна операція" , – розповів водій.

Як пише Telegram-канал, хлопці "переплутали Uber та GTA" .

У Києві побили таксиста. Фото: Perepichka News

Байдужість людей буває фатальним

У Чернігові 2 жовтня натовп підлітків на смерть забив поліцейського. Бійка відбувалася у громадському місці. Спочатку неповнолітні били поліцейського під супермаркетом, а потім затягли до помешкання. На камерах спостереження видно, що у магазині були люди, але ніхто не допоміг зупинити бійку.

Крім того, на місце тричі приїжджали поліцейські. І три рази вони звідти виїжджали, не зупинивши бійку та нікого не затримавши. Наразі патрульні проходять у цій справі як підозрювані – їм обрали запобіжні заходи.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти