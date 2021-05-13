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Ухилення від сплати податків на 9 млн грн: у "Київському метрополітені" проводять обшуки

13 травня, 17:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У прокуратурі підозрюють ухилення при будівництві нових станцій метро на Виноградар – слідчі у офісі комунального підприємства

Київська прокуратура розпочала обшуки в КП "Київський метрополітен", слідчі підозрюють ухилення від сплати податків при будівництві метро на Виноградар. Суму збитків оцінюють у дев'ять мільйонів.

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Про це повідомляє пресслужба.

Правоохоронці повідомили, що упродовж 2020 року працівники ПАТ "Київметробуд" будували нові станції Сирецько-Печерської лінії метро. Роботи виконувалися на замовлення КП "Київський метрополітен".

"Київметробуд" замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Сума збитків, за попередніми даними, становить близько 9 млн грн", - йдеться в повідомленні.



Крім того, слідчі встановили, що "Київметробуд" здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності. На яких КП виготовляло залізобетонні конструкції, а бюджетні кошті перераховувалися на афілійоване підприємство.

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/ Фото: пресс-служба прокуратуры

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"13.05.2021 на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП "Київський Метрополітен" з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України", – повідомили у прокуратурі.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Раніше ми повідомляли, що чиновники КМДА систематично вимагали гроші за незаконну оренду торговельних точок у підземних пішохідних переходахстанцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

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