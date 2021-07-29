У "Борисполі" майже на 10 годин затримується рейс до Туреччини

В аеропорту поки не назвали причину затримки, але в Мережі припускають, що це пов'язано з лісовими пожежами в Анталії

В аеропорту затримку рейсу в Туреччину. Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" затримується рейс до турецького міста Газіпаша. Літак повинен був вилетіти в провінцію Анталія о 3:05, але його виліт затримується в 12:45.

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" підтверджують, що виникла велика затримка рейсу Туреччину.

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"Відомо, що літак із запізненням прилетів до Києва, відповідно він не зможе вилетіти вчасно з Києва. Причини такої затримки рейсу нам невідомі, їх потрібно уточнювати в авіакомпанії Pegasus Airlines", – повідомили сайту "Сьогодні"у пресслужбі аеропорту.

У разі таких затримок рейсу авіакомпанія зобов'язана подбати про пасажирів, які очікують вильоту – надати їм їжу і воду.

Чому могли затримати рейс?

Хоча точну причину запізнення поки не назвали, у Мережі припускають, що це пов'язано з масштабними лісовими пожежами в Анталії.

Від пожежі в небі багато диму. Колаж "Сьогодні"

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Як пише First, місцева влада вже евакуювала три квартали. Над гасінням працюють кілька літаків, вертольотів і пожежні машини.

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