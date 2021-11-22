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В аеропорту "Бориспіль" зловили понад 20 пасажирів із фейковими COVID-сертифікатами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 13:02
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За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження
У "Борисполі" спіймали пасажирів із підробленими сертифікатами. Фото: колаж "Сьогодні"
У "Борисполі" спіймали пасажирів із підробленими сертифікатами. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" поліція за три дні затримала 25 осіб з підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Київській області.

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Подробиці

За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України – підробка та використання підроблених документів. Кожен випадок розглянуть окремо та дадуть їм відповідну правову кваліфікацію.

Що загрожує?

Санкції статті передбачають штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

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Скандал із сестрами Савченко

  • 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України. Документи вилучили на експертизу, а слідчі готують сестрам підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністюза фальшивий документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо згідно із законом.
  • А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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