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В аеропорту "Бориспіль" зловили людей із фейковими COVID-сертифікатами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 14:00
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За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію
В аеропорту "Бориспіль" виявили фейкові сертифікати про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
В аеропорту "Бориспіль" виявили фейкові сертифікати про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 17 COVID-сертифікатів із ознаками підробки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Подробиці

Як стало відомо, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб подали підроблені документи про вакцинацію та ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада.

Відкрито кримінальні провадження

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку та використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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Скандал із сестрами Савченко

  • 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України. Документи вилучили на експертизу, а слідчі готують сестрам підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністюза фальшивий документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо згідно із законом.
  • А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

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