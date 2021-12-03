Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В аэропорту "Борисполь" поймали иностранца с чемоданом наркотиков (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 декабря, 17:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
34-летний мужчина пытался вывезти наркотики из Украины в Стамбул
В столичном аэропорту поймали кувейтца с наркотиками
В столичном аэропорту поймали кувейтца с наркотиками / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Реклама

34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.

Мужчина прошел с наркотиками через "зеленый коридор"
Мужчина прошел с наркотиками через "зеленый коридор" / Фото: Киевская таможня

"Для экономии места пассажир упаковал лекарство без заводской упаковки. Напомним, что препарат "Лирика" отпускается только по рецепту. Ответ на вопрос – как такое количество препарата оказалось у жителя одной из стран Персидского залива – остается открытым", – пишут в сообщении.

Реклама

На пассажира составлен протокол
На пассажира составлен протокол / Фото: Киевская таможня

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения "зеленым коридором"). Препарат изъят.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

Реклама

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Донецк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 642

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

3 декабря 1991. Новоизбранному президенту Украины Леониду Кравчуку позвонил с поздравлениями президент США Джордж Буш...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять