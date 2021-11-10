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У центрі Києва перекрили кілька вулиць: де не проїхати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 15:53
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Нововведення діють з 10 листопада. У патрульній поліції розповіли подробиці
У центрі Києва змінили схему дорожнього руху. Фото: колаж "Сьогодні"
У центрі Києва змінили схему дорожнього руху. Фото: колаж "Сьогодні"

З 10 листопада у Києві на Бессарабському проїзді змінили організацію дорожнього руху. Тепер перекрито частину вулиць.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Що змінилося?

Як стало відомо, на Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бесарабським проїздом.

З 10 листопада рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велику Васильківську та вулицю Павла Скоропадського.

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На вулицях Києва впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування

Гарні новини для велосипедистів. Завдяки таким зонам поліпшиться видимість під час поворотів наліво, перебудови і маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість ДТП за участю велосипедів.

Так, першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал.

"Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Таким чином, велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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