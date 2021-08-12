Влада Києва згадала про безпеку велосипедистів. Як користуватися зонами очікування для двоколісного транспорту

Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дозволить виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті

Ось так виглядають нові види велосипедної інфраструктури в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

На вулицях столиці впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування. Завдяки їм покращиться видимість велосипедистів під час поворотів наліво, перебудови і маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість ДТП за участю велосипедів.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Так, першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал.

"Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Таким чином, велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив Олександр Густєлєв.

Нові велодоріжки. Фото: КМДА

Як правильно проїжджати велосипедну зону очікування?

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Велосипедистам: на червоний сигнал світлофора для повороту ліворуч перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. На зелений сигнал світлофора для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора.

Необхідно обов'язково подавати сигнал рукою про направлення маневру!

Правила використання нових велодоріжок. Фото: КМДА

Автомобілістам:на червоний сигнал світлофора зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки "Стоп". На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.

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