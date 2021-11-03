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У Києві антивакцинатори перекрили низку доріг: де почалися затори (список вулиць)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 10:33
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Вони мітингують проти вакцинації від коронавірусу. Автомобілям неможливо проїхати
Антивакцинатори перекрили дороги у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Антивакцинатори перекрили дороги у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Під стінами Верховної Ради у середу, 3 листопада, мітингують супротивники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили низку вулиць так, що автомобілям неможливо проїхати.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Де перекрито дороги?

Перекрито такі місця:

  • вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо");
  • пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів);
  • перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний;
  • перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний");
  • перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська;
  • перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка;
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська;
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька;
  • вул. Паркова, 35.

Що відбувається на вулицях Києва?

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Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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