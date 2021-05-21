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У Києві дівчина залізла на евакуатор і не давала відвезти її машину (відео)

21 травня, 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На відео, яке зняли очевидці видно, що поліцейський намагається зняти дівчину з евакуатора

У Києві на Подолі сталася НП. Евакуатор хотів забрати неправильно припарковане авто, однак, його господиня не захотіла просто так здаватися і залізла на евакуатор.

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Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Це сталося на вулиці Волоській.

"Власниця абияк запаркованного автомобіля Toyota залізла на евакуатор і не дає забрати свою автівку на штрафмайданчик", – пишуть в Мережі.

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За попередньою інформацією, поліція вже прибула на місце і намагається зняти дівчину з евакуатора.

Раніше ми писали, що в Києві водій евакуатора припаркувався під знаком "стоянка заборонена" і погрожував свідкам.

Нагадаємо, на Позняках евакуатор хотів відвезти автомобіль з дитиною всередині.

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