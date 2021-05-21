У Києві дівчина залізла на евакуатор і не давала відвезти її машину (відео)

У Києві на Подолі сталася НП. Евакуатор хотів забрати неправильно припарковане авто, однак, його господиня не захотіла просто так здаватися і залізла на евакуатор.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
Це сталося на вулиці Волоській.
"Власниця абияк запаркованного автомобіля Toyota залізла на евакуатор і не дає забрати свою автівку на штрафмайданчик", – пишуть в Мережі.
В трендіУ КМДА повідомили про новий обшук
В трендіКолонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
За попередньою інформацією, поліція вже прибула на місце і намагається зняти дівчину з евакуатора.
Раніше ми писали, що в Києві водій евакуатора припаркувався під знаком "стоянка заборонена" і погрожував свідкам.
Нагадаємо, на Позняках евакуатор хотів відвезти автомобіль з дитиною всередині.