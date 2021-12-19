У Києві евакуювали всіх людей з Центрального вокзалу: що відбувається

Приміщення та прилеглі території перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

На місці працюють правоохоронці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві через повідомлення про начебто замінування.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Нині всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Як курсують поїзди

Графік поїздів залишився без змін. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи.

Що нам вдалося дізнатися

У поліції Києва підтверджують, що надійшло повідомлення про вибухівку, нібито закладену в приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва.

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"Близько 14:00 надійшло повідомлення про можливе замінування Центрального вокзалу. Надійшов дзвінок від чоловіка про мінування. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Наразі перевіряють приміщення вокзалу, шукають підозрілий предмет. Поки що у нас немає інформації про евакуацію співробітників та пасажирів вокзалу", – розповіли нам у поліції Києва.

Що світить за неправдиве мінування

Покарання за неправдиве повідомлення про мінування в Україні досить суворе – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Підозр вручають досить мало.

Проте такі факти є. У Львові суд засудив непрацюючого громадянина, який "замінував" дитячий садок № 1 Львова, до 3 років ув'язнення умовно.

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